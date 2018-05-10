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Украина приватизирует более 25 госкомпаний
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Украина приватизирует в 2018 году более 25 госкомпаний 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний.
Соответствующее постановление было принято в четверг на заседании правительства.
"Решение принято при условии доработки проекта в трехдневный срок", — сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Приватизация, по его мнению, будет способствовать искоренению коррупции в государственных компаниях.
Согласно тексту постановления, в приватизационный список вошли 26 предприятий, среди которых Одесский припортовый завод, компания "Турбоатом", пять энергоснабжающих компаний, четыре теплоэлектроцентрали, компания "Азовмаш", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Сумыхимпром", "Центрэнерго" и ряд других предприятий в сфере машиностроения, аграрной промышленности, железнодорожного транспорта.
Правительство запланировало на 2018 год поступления в государственную казну от приватизации в размере 22 млрд гривен (более $840 млн). В 2017 году кабмин выполнил план по приватизации лишь на 19,7%, при этом в бюджет украинского государства поступило 3,376 млрд гривен (почти $130 млн).
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