Украина приватизирует более 25 госкомпаний

Украина приватизирует в 2018 году более 25 госкомпаний

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний.

Соответствующее постановление было принято в четверг на заседании правительства.

"Решение принято при условии доработки проекта в трехдневный срок", — сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Приватизация, по его мнению, будет способствовать искоренению коррупции в государственных компаниях.

Согласно тексту постановления, в приватизационный список вошли 26 предприятий, среди которых Одесский припортовый завод, компания "Турбоатом", пять энергоснабжающих компаний, четыре теплоэлектроцентрали, компания "Азовмаш", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Сумыхимпром", "Центрэнерго" и ряд других предприятий в сфере машиностроения, аграрной промышленности, железнодорожного транспорта.

Правительство запланировало на 2018 год поступления в государственную казну от приватизации в размере 22 млрд гривен (более $840 млн). В 2017 году кабмин выполнил план по приватизации лишь на 19,7%, при этом в бюджет украинского государства поступило 3,376 млрд гривен (почти $130 млн).