«Алроса» в январе-апреле реализовала алмазы и бриллианты на $2,01 млрд

Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК «Алроса» в январе-апреле 2018 года в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 2,011 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 миллиарда долларов, бриллиантов — 32,9 миллиона долларов.

В апреле текущего года группа «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405,3 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 396,2 миллиона долларов, бриллиантов — 9,1 миллиона долларов.

"В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров", — приводятся в сообщении слова замгендиректора «Алросы» по сбытовой политике Юрия Окоемова

Совокупный объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании за первые четыре месяца 2017 года составлял около 1,652 миллиарда долларов. В частности, в апреле годом ранее было реализовано алмазного сырья на 310,2 миллиона долларов, бриллиантов — на 7,6 миллиона.