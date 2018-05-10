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«Алроса» в январе-апреле реализовала алмазы и бриллианты на $2,01 млрд
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«Алроса» в январе-апреле реализовала алмазы и бриллианты на $2,01 млрд 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК «Алроса» в январе-апреле 2018 года в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 2,011 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 миллиарда долларов, бриллиантов — 32,9 миллиона долларов.
В апреле текущего года группа «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405,3 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 396,2 миллиона долларов, бриллиантов — 9,1 миллиона долларов.
"В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров", — приводятся в сообщении слова замгендиректора «Алросы» по сбытовой политике Юрия Окоемова.
Совокупный объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании за первые четыре месяца 2017 года составлял около 1,652 миллиарда долларов. В частности, в апреле годом ранее было реализовано алмазного сырья на 310,2 миллиона долларов, бриллиантов — на 7,6 миллиона.
"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы «Алроса» ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года «Алроса» увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.
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