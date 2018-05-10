Райффайзенбанк вновь назван лучшим иностранным инвестиционным банком в России

В 2017 году Райффайзенбанк вошел в Топ-10 организаторов выпусков еврооблигаций в России и СНГ, поднявшись в рэнкинге на 6 позиций. Всего за прошлый год банк выступил организатором 6 выпусков еврооблигаций эмитентов из России и СНГ на общую сумму 3,6 млрд долларов США. На российском рынке облигаций, номинированных в рублях, Райффайзенбанк принял участие в организации размещений общим объемом более 45 миллиардов рублей.

Райффайзенбанк участвует в создании инфраструктуры российского рынка синдицированного кредитования и единственный из дочерних иностранных банков в России структурирует сделки с использованием стандартизированной документации для синдицированного кредитования (Russian LMA), что востребовано клиентами.

Никита Патрахин , член правления, руководитель дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций, отметил: «Мы рады, что одно из ведущих международных финансовых изданий так высоко оценило успехи нашего корпоративно-инвестиционного бизнеса. 2017 год стал первым годом работы этого направления после проведенной нами реорганизации внутренней структуры и создания объединенной дирекции CIB, и положительная динамика результатов подтверждает получение той синергии, на которую мы были нацелены. Количество сделок с нашим участием выросло в 1,5-2 раза по всем ключевым направлениям нашего бизнеса. Мы намерены и дальше наращивать нашу активность и делать все возможное, чтобы наши клиенты всегда получали лучшее».

Последние 6 лет Райффайзенбанк также получает ежегодную премию EMEA Finance как «Лучший иностранный банк в России». При выборе победителя учитываются финансовые результаты, доля рынка, темпы роста объемов бизнеса в различных сегментах, стратегия и ряд других параметров.

Райффайзенбанк остается одним из самых эффективных банков в России с рентабельностью капитала (ROE) по итогам 2017 года более 25%. За прошлый год банк показал рекордную прибыль и двузначные темпы роста активов, существенно превысив средние по банковскому сектору показатели роста. Банк нацелен на продолжение активного развития бизнеса в России, фокусируясь на сохранении высокой рентабельности и повышении уровня удовлетворенности клиентов.

EMEA Finance — специализированное международное издание о важнейших событиях на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Целевой аудиторией издания выступают представители бизнеса и финансовой индустрии — руководители высшего звена.

Ежегодно эксперты журнала EMEA Finance определяют самые лучшие банки в странах Европы, Азии и Африки. Решения принимаются на основе официальных отчетов, информации о банках из открытых источников, а также на основе собственного анализа состояния рынков в покрываемых регионах экспертами EMEA Finance.