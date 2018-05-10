Ещё
Walmart купит онлайн-ритейлера Flipkart за $16 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Walmart купит индийского онлайн-ритейлера Flipkart за $16 млрд 

Прайм 10 мая 2018
Фото: Reuters
Американская торговая розничная сеть Walmart приобретет контрольный пакет акций индийского онлайн-ритейлера Flipkart Group за 16 миллиардов долларов, сообщила Walmart.
"Walmart Inc. объявила о подписании окончательных соглашений, по условиям которых станет крупнейшим акционером Flipkart Group", — говорится в релизе американской компании.
Если сделку одобрят индийские регуляторы, Walmart заплатит примерно 16 миллиардов долларов за 77%-ную долю в Flipkart. Оставшиеся акции будут принадлежать ряду текущих акционеров, среди которых сооснователь Flipkart Бинни Бансал (Binny Bansal), китайская Tencent и американские Tiger Global Management и Microsoft.
Walmart также сообщила, что поддерживает стремление индийской компании провести листинг на бирже.
Walmart основан в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). В компании работают примерно 2,3 миллиона человек более чем в 11,7 тысячи магазинов, расположенных в 28 странах мира. Капитализация компании составляет около 260 миллиардов долларов.
Flipkart Group основана в 2007 году, работает в сфере электронной коммерции. Штаб-квартира компании находится в Бангалоре. Число зарегистрированных пользователей Flipkart составляет более 100 миллионов человек.
Прайм: последние новости
Дерипаска вынужден был вернуть три арендованных частных самолета из-за санкций США - СМИ Экспертное мнение: Создание СП с "Ростехом" и ГПБ выгодно "Мегафону", снизит его долг Средневзвешенный курс доллара снизился до 62,52 рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией241
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову228
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать258
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200818
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1044
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение