Минфин заявил о скором увеличении капитала Промсвязьбанка 

Капитал Промсвязьбанка может быть увеличен в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Да, этот вопрос сейчас в стадии обсуждения, но я надеюсь, что в ближайшее время такое решение будет принято», — ответил Моисеев на вопрос о том, будет ли увеличен капитал Промсвязьбанка.
Ранее замминистра говорил, что ведомство изучает возможность увеличения капитала банка.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что другие кредитные организации могут передать Промсвязьбанку кредиты предприятиям ОПК на сумму до 1 трлн руб.