«Либерти Страхование» увеличит уставный капитал до 600 млн рублей

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Либерти Страхование» приняло решение об увеличении уставного капитала компании с 480,76 млн до 600,04 млн рублей. Вопрос был рассмотрен 5 апреля, уточняется в сообщении страховщика, распространенном в четверг, 10 апреля.

Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем повышения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала компании. «Это эффективный способ увеличения капитала, полностью соответствующий интересам акционеров», — подчеркивается в релизе. По итогам размещения акций уставный капитал компании «Либерти Страхование» достигнет 600,04 млн рублей и будет состоять из 28 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 21,43 рубля.

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Мероприятия были согласованы с Банком России 28 апреля 2018 года.