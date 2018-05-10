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«Либерти Страхование» увеличит уставный капитал до 600 млн рублей
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«Либерти Страхование» увеличит уставный капитал до 600 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Либерти Страхование» приняло решение об увеличении уставного капитала компании с 480,76 млн до 600,04 млн рублей. Вопрос был рассмотрен 5 апреля, уточняется в сообщении страховщика, распространенном в четверг, 10 апреля.
Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем повышения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала компании. «Это эффективный способ увеличения капитала, полностью соответствующий интересам акционеров», — подчеркивается в релизе. По итогам размещения акций уставный капитал компании «Либерти Страхование» достигнет 600,04 млн рублей и будет состоять из 28 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 21,43 рубля.
Продуктовый виджет
Мероприятия были согласованы с Банком России 28 апреля 2018 года.
«Увеличение уставного капитала — очередной этап в реализуемой стратегии органического роста компании, который усилит ответственность перед контрагентами, позволит принимать участие в более крупных тендерах на оказание страховых услуг. Кроме того, не исключены законодательные изменения требований к размеру уставного капитала страховщиков, в этой части «Либерти Страхование» стремится действовать на опережение», — комментирует генеральный директор компании Сергей Ковальчук.
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