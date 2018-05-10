Суд в Гааге вынес решение по делу «Нафтогаза» 

Как уточняет УНИАН, к российской стороне подавали иск 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.
Суд в Гааге обязал РФ выплатить Украине компенсации в связи с потерями активов в Крыму. Об этом сообщили в «Нафтогазе».
Причиной такого решения указана якобы «аннексия» Крыма.
«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», — сообщает в Twitter.
Однако другие подробности в настоящий момент не приводится.
Как отмечает УНИАН, речь идет о 159 миллионах долларах, решение было принято 2 мая.
«2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков», — приводится в сообщении решение суда.
Как отмечает агентство, к российской стороне подавали иск 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.
Ранее «Нафтогаз» пригрозил «геополитическими последствиями» в случае прекращения транзита газа через Украину.