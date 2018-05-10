ВЭБ и Исламский банк вложат в фонд партнерского финансирования до $100 млн

Внешэкономбанк и Исламский банк развития создают фонд партнерского финансирования, их совместный вклад в капитал фонда составит до $100 млн, сообщила пресс-служба ВЭБа со ссылкой на главу Внешэкономбанка Сергея Горькова

«Совместный фонд будет основан на принципах исламского финансирования, среди приоритетных для него задач — содействие привлечению инвестирования в российскую экономику и финансирование российских высоких технологий. Совместный вклад ВЭБ и Группы ИБР в капитал фонда составит до $100 млн, также в рамках первого закрытия планируется привлечение сторонних инвесторов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВЭБа отметили, что для Внешэкономбанка «сотрудничество со странами организации исламского сотрудничества является стратегически важным направлением».