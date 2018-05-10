ВЭБ и Исламский банк вложат в фонд партнерского финансирования до $100 млн 

Внешэкономбанк и Исламский банк развития создают фонд партнерского финансирования, их совместный вклад в капитал фонда составит до $100 млн, сообщила пресс-служба ВЭБа со ссылкой на главу Внешэкономбанка Сергея Горькова.
«Совместный фонд будет основан на принципах исламского финансирования, среди приоритетных для него задач — содействие привлечению инвестирования в российскую экономику и финансирование российских высоких технологий. Совместный вклад ВЭБ и Группы ИБР в капитал фонда составит до $100 млн, также в рамках первого закрытия планируется привлечение сторонних инвесторов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ВЭБа отметили, что для Внешэкономбанка «сотрудничество со странами организации исламского сотрудничества является стратегически важным направлением».
«Портфель кредитов и гарантий ВЭБа по поддержке экспорта в странах ОИС составляет $2,8 млрд» — добавили в пресс-службе, отметив, что «в ближайшей перспективе в ОАЭ Внешэкономбанк планирует открыть представительство (Абу-Даби) и создать российский бизнес-деск — он будет предоставить клиентам услуги по доступу к рынкам сбыта и капитала, создавать возможности для партнерства с локальными игроками».