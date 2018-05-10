Ещё
ВЭБ и Исламский банк вложат в фонд партнерского финансирования до $100 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЭБ и Исламский банк вложат в фонд партнерского финансирования до $100 млн 

Rambler News Service 32 минуты назад
Внешэкономбанк и Исламский банк развития создают фонд партнерского финансирования, их совместный вклад в капитал фонда составит до $100 млн, сообщила пресс-служба ВЭБа со ссылкой на главу Внешэкономбанка Сергея Горькова.
«Совместный фонд будет основан на принципах исламского финансирования, среди приоритетных для него задач — содействие привлечению инвестирования в российскую экономику и финансирование российских высоких технологий. Совместный вклад ВЭБ и Группы ИБР в капитал фонда составит до $100 млн, также в рамках первого закрытия планируется привлечение сторонних инвесторов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ВЭБа отметили, что для Внешэкономбанка «сотрудничество со странами организации исламского сотрудничества является стратегически важным направлением».
«Портфель кредитов и гарантий ВЭБа по поддержке экспорта в странах ОИС составляет $2,8 млрд» — добавили в пресс-службе, отметив, что «в ближайшей перспективе в ОАЭ Внешэкономбанк планирует открыть представительство (Абу-Даби) и создать российский бизнес-деск — он будет предоставить клиентам услуги по доступу к рынкам сбыта и капитала, создавать возможности для партнерства с локальными игроками».
Rambler News Service: последние новости
«Ашан» планирует расширить ассортимент за счет дорогих товаров «Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов в апреле на 27,5% Минфин рассчитывает на скорое увеличение капитала Промсвязьбанка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»74
Ловушка для России: нефть уходит за $80507
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии171
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО157
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1326
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение