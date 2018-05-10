Агрохолдинг «Мираторг» построит под Орлом комбикормовый завод за 4,8 млрд рублей

"Мираторг" инвестирует до конца 2019 года порядка 4,8 млрд рублей в строительство высокотехнологичного комбикормового завода мощностью 800 тыс. тонн в Кромском районе Орловской области. Строительство начнется в третьем квартале 2018 года, завод будет работать на зерне, выращенном на полях агрохолдинга в Орловской области. Будет создано 160 рабочих мест", — уточнили в компании.

По данным пресс-службы, агрохолдинг реализует в Орловской области «межрегиональный проект по удвоению своих свиноводческих мощностей». Согласно проекту, в него войдут 17 свинокомплексов, зерновая компания, элеваторная группа, комбикормовый завод, который обеспечит кормами все свиноводческие площадки. «В рамках проекта

в регионе будет создано более 1 тыс. рабочих мест», — уточнили в пресс-службе.

Агрохолдинг «Мираторг» создали в 1995 году, он является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке.