ЕБРР ожидает хаос и панику на рынке нефти

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Цена нефти, выросшая на $10 или на 16% с начала 2018 г., вскоре рухнет на прежние уровни, когда антииранская риторика Трампа затихнет, сообщается в майском прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Эксперты ожидают обвал на рынке нефти в конце лета — начале осени.

График ЕБРР. Прогноз среднегодовой цены Brent

"В долгосрочной перспективе увеличение масштабов новых технологий в производстве сланцевой нефти может снизить цену намного значительней", — отмечается в обзоре. Цены на нефть европейской марки Brent достигли максимум за 3,5 года — $77,5 за баррель. На максимуме 2014 г. и российский сорт Urals — $74 и американская смесь WTI — $71,6. Цены на нефть на биржах выросли за последнюю торговую сессию на $2 после того, как поздно вечером 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном, которую в 2015 г. подписали Иран, РФ, КНР, США, Франция и Германия. Нефть дорожала с начала 2018 г. на фоне планов США выйти из сделки, но Трамп 8 мая пообещал жесткие новые санкции против Ирана. Нефть после этого сразу подорожала на 2%. Остальные участники сделки — РФ, КНР, Франция и Германия — заявили о намерении сохранить формат соглашений 2015 г. : Иран продолжит допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на сохранение благоприятного торгового режима. Министры нефти из Саудовской Аравии и Кувейта заявили, что их страны будут тесно сотрудничать с крупными производителями ОПЕК и со странами, не входящими в ОПЕК, чтобы избежать любого дефицита предложения после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Иран вновь стал крупным экспортером нефти в 2016 г. после того, как международные санкции против него были сняты в обмен на ограничения его ядерной программы. Иран — третий по величине производитель сырой нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) экспортировал около 2,6 млн баррелей в день в апреле. Аналитики, опрошенные Reuters, оценивают возможное сокращение поставок иранской нефти в результате любых новых санкций США в объеме от 200 тыс. баррелей в сутки до 1 млн баррелей в сутки. Инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что заявление Трампа повышает вероятность роста цены нефти марки Brent к лету до $82,50 за баррель.