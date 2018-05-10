Royal Bank of Scotland выплатит США $4,9 млрд

Royal Bank of Scotland Group Plc достиг предварительного соглашения о выплате $4,9 млрд для урегулирования претензий США в рамках расследования сделок с ипотечными ценными бумагами. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, RBS устранил один из последних барьеров, мешавших Великобритании сократить свою долю в банке.

Руководство банка заявило, что RBS начнет переговоры с британскими регуляторами о возобновлении выплаты дивидендов после десятилетнего перерыва.

Банк рассчитывает в ближайшие недели достичь окончательного соглашения с США в рамках расследования продажи ипотечных ценных бумаг.

"Устранение неопределенности в отношении масштаба этого урегулирования означает, что инвестиционная привлекательность этого банка намного очевиднее", — заявил генеральный директор RBS Росс МакЭван.

Это "знаковый момент" и "цена, которую мы должны заплатить за глобальные амбиции, преследуемые банком до кризиса", добавил он.

Большая часть расходов будет покрыта деньгами, которые RBS уже зарезервировал. Тем не менее, соглашение с США сократит прибыль за II квартал на $1,44 млрд, предупредили в банке.

Соглашение RBS с Министерством юстиции США облегчает для правительства Великобритании привлечение покупателей для своей доли в размере около 70% в банке, который пришлось спасать во время финансового кризиса.

Правительство Великобритании потратило на спасение RBS 45,5 млрд фунтов стерлингов ($61,6 млрд).

Как сообщали "Вести. Экономика", в прошлом году RBS согласился выплатить $5,5 млрд Федеральному агентству по финансированию жилищного строительства США (FHFA). Агентство обвинило банк в том, что в 2005-2007 годах он продавал ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac ипотечные ценные бумаги с заниженной оценкой рисков. Это стало одной из причин, которые привели к мировому финансовому кризису.