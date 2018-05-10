Д. Буцаев: Заявку на создание особой экономической зоны в Кашире планируется сформировать к концу лета (интервью)

(Р. Р.): Что сегодня делается в рамках программы поддержки бизнеса в Подмосковье?

(Д. Б.): Мы всегда ориентируемся на потребности инвестора, хотим сделать каждую меру максимально адресной. Например, очевидно, что финансово самым сложным периодом является начальный — строительство и запуск предприятия, поэтому мы сконцентрировались на том, чтобы снизить нагрузку. Именно в этой логике действуют такие меры, как компенсация затрат, выделение земли без торгов, налоговые льготы на первый период функционирования предприятия, создание индустриальных парков как альтернативе самостоятельного строительства в чистом поле. В этом году мы продолжаем развитие программы поддержки. Во-первых, региональный фонд поддержки промышленности теперь выдает льготные займы и для перерабатывающей промышленности — от 20 до 100 млн руб. на пять лет под 5%. Во-вторых, перспективным направлением является развитие туризма, для этого мы субсидируем затраты на строительство гостиниц. Если в прошлом году речь шла только об инженерной инфраструктуре, то в этом году программа расширена и на возмещение капительных затрат. В-третьих, вводим со следующего года новый вид поддержки — субсидия на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для промышленных предприятий. Внедрение новых компетенций и технологий как на новых, так и на действующих предприятиях очевидно необходимо для технологической модернизации в регионе.

(Р. Р.): Какой объем предполагает планируемая субсидия для предприятий, внедряющих новые технологии?

(Д. Б.): Компенсируется 100% от суммы затрат на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР), но не более 30 млн руб. одному получателю от затрат на проект. Компании смогут подавать заявки на любом этапе — при непосредственно ОКР или уже в ходе внедрения разработок. Основными показателями эффективности станут общий объем выпускаемой продукции за последующие три года и объем производства инновационной продукции за последующие три года. Мы неоднократно говорили о развитии инновационного потенциала региона, построении «мостика» между наукой и бизнесом, создании и внедрении новых образцов продукции и технологий, и логичным продолжением поддержки стала эта мера. По предварительным оценкам, 47 промпредприятий в области реализуют 62 научно-исследовательских проекта с общим объемом инвестиций порядка 5,5 млрд руб. в период до 2023 г. Среди заинтересованных в получении этих субсидий могу привести примеры проектов по созданию аналитической системы обнаружения мест повреждения для энергосетевых компаний, нефтегазового сектора или создание автономной медицинской станции, которую можно использовать и на выезде бригад скорой помощи, и на местах ЧП.

(Р. Р.): Какие предложения разрабатываются для привлечения иностранных инвесторов в регион?

Италия, Австрия, Южная Корея. (Д. Б.): Мы не делим предложения для российских или зарубежных инвесторов, ко всем одинаковый подход, в основе которого сделать лучшее предложение для размещения на территории региона. Иностранные инвесторы не просто локализуют свое производство в Подмосковье, но приносят новое качество работы и жизни, новые технологии, стимулируют конкуренцию, поэтому мы ведем активную работу по поиску новых резидентов за рубежом. Серия роуд-шоу, проведенных в прошлом году, была очень успешной, поэтому мы ее продолжаем в этом. В планах до конца года — Германия

(Р. Р.): Какие из инициатив правительства региона последних лет оказались наиболее успешными по экономическому эффекту?

(Д. Б.): Среди региональных мер поддержки наибольший интерес инвесторов вызвали налоговые льготы, предоставление участков без торгов, а также вопросы подготовки кадров. Например, в прошлом году пять предприятий получили компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры на общую сумму 252 млн руб. Восемь участков предоставлено без конкурса для реализации инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций составит 3,8 млрд руб., будет создано более 500 рабочих мест. Налоговые льготы на модернизацию и новое строительство (0% налог на имущество, снижение на 4,5% налога на прибыль) получили девять предприятий, на которых будет создано 1 тыс. 529 рабочих мест и общий объем инвестиций составит 16 млрд руб. По количеству инфраструктурно подготовленных площадок мы лидеры в стране, теперь инвесторы в первую очередь обращают внимание на кадровый вопрос. Для этого реализуется программа дуального образования, то есть по запросу от предприятий учебные заведения готовят специалистов с гарантированным последующим трудоустройством на данном предприятии. Сейчас подготовка идет на базе 20 образовательных организаций по 27 направлениям, за три года количество студентов выросло два раза и на сегодняшний день составляет почти 3 тыс. человек.

(Р. Р.): Каковы результаты работы проектного офиса по государственно-частному партнерству (ГЧП)? Планируется ли привлекать банки для финансирования проектов государственно-частного партнерства?

(Д. Б.): Уже год в правительстве региона работает проектный офис по ГЧП. Основная задача была объединить лучшие практики в одном процессе для сопровождения проектов государственно-частного партнерства, стандартизировать «упаковку» проектов, создать витрину и уже потом с конкретным инвестором прорабатывать только конкретные детали проекта. И мы достигли значительных успехов. Начинали мы с 34 места в национальном рейтинге, сейчас мы первые в стране, у нас пять премий «Росинфра», в подрейтинге Агентства стратегических инициатив по ГЧП у нас статус «А», то есть самый высокий результат. Проектный офис объединяет специалистов всех необходимых ведомств — отраслевики, финансисты, инвестиционщики, что позволяет ряд процессов вести параллельно, максимально быстро согласовывать материалы на разных этапах, и в конечном счете значительно сократить срок подготовки. Средний срок подготовки и заключения договоров ГЧП у нас — 300 дней. Это, конечно, идеалистическая картина, на самом деле у нас есть ГЧП проекты, которые велись три и более лет. Задача попадать в период от девяти до 11 месяцев, и попадать гарантировано. Именно на это проектный офис и нацелен. Сейчас мы ведем работу по усилению проектного офиса для привлечения к работе финансового сектора, в том числе банков, а также создаем аналитический центр в этом офисе для поиска привлекательных инвестиционных возможностей и формирования «предложения ценности» для инвесторов.

(Р. Р.): Как реализуются проекты по строительству дорог в регионе в рамках государственно-частного партнерства?

(Д. Б.): Транспортный блок самый популярный у инвесторов на данный момент — заключено 10 концессионных соглашений на общую сумму свыше 43 млдр руб. Скоро начнется строительство платных путепроводов в Наро-Фоминске Одинцово , движение начнется в следующем году, в Раменском и Можайском районах путепроводы будут открыты в 2020 г. Подписаны соглашения с Российским фондом прямых инвестиций по строительству двух путепроводов в Пушкинском районе и Домодедово . Расчетный трафик на путепроводе «Правдинский» в Пушкинском районе составляет 16 тыс. машин в сутки, «Востряково» в Домодедово — 22 тыс. в день. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., движение начнется в конце 2020 г. В июне собираемся заключить еще три концессионных соглашений по строительству путепроводов со сроком окончания строительства также в 2020 г., это проблемные точки в Шатуре , Сергиево-Посадском и Ступинском районах. Но обязательным условием остается альтернатива бесплатного проезда. Эти объекты выбраны инвестором как наиболее проблемные с точки зрения сложившейся транспортной ситуации, и, конечно, решить проблемы заторов в Подмосковье только за счет бюджетных средств затруднительно.

(Р. Р.): Как сегодня решается поставленная губернатором задача по созданию в регионе 64 индустриальных парков?

(Д. Б.): Изначально был проведен скрупулезный анализ наших возможностей и основных потребностей инвесторов, и мы увидели, что на тот момент наличие инфраструктуры — электричества, газа, воды — было одним из важнейших условий для прихода на территорию новых предприятий. Именно поэтому губернатором была поставлена задача создать индустриальные парки как точки экономического роста практически в каждом муниципалитете. На сегодняшний день работают три особые экономические зоны, 58 индустриальных парка, 12 технопарков, Подмосковье является лидером по этому показателю. Сейчас основная задача — повысить заполняемость действующих парков, на данный момент от 30 до 80% площадей заняты в каждом парке. Также программа будет продолжена — сейчас акцент сделан на наиболее сложных муниципалитетах. Например, завершается проектирование парка в Пущино , где будет создан большой фармацевтический кластер, восемь компаний уже заинтересованы в локализации на этой территории. В Волоколамском и Можайском районах, которые востребованы у инвесторов, не хватает подготовленных площадок. Наша последняя инициатива — создание специализированного парка в Рошале со специализацией на обрабатывающей промышленности. Парк начнет работу в следующем году, планируемая площадь — порядка 600 га, есть заинтересованность от 13 резидентов, занимающихся производством пластмассовых изделий, продуктов питания, лакокрасочных материалов. Проекты только этих резидентов позволят создать 1,5 тыс. рабочих мест. До конца года всего планируем создать пять парков в Реутове , Серпуховском районе, Лосино-Петровском, Краснознаменске, Люберцах , где благодаря резидентам появится не менее 5 тыс. рабочих мест.

(Р. Р.): Что предстоит сделать для создания ОЭЗ в Кашире ? Из каких источников будет финансироваться проект?