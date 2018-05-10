Ещё
Гаагский арбитраж присудил украинским компаниям компенсации за потерянный Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гаагский арбитраж присудил украинским компаниям компенсации за потерянный Крым 

BFM.RU 1 час назад
Арбитраж третейского суда в Гааге, вынес решение по иску ряда украинских компаний против России за потерянный бизнес в Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте палаты, передает ТАСС.
Единогласное решение было вынесено 2 мая 2018 года. К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточняется, однако, по данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму $159 млн  Украинские компании инициировали данное разбирательство против РФ 19 июня 2015 года. Истцами выступили Everest Estate и еще 17 компаний, а также физическое лицо Александр Дубилет.
Истцы утверждали, что Россия нарушила обязательства, вытекающие из двустороннего соглашения, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.
BFM.RU: последние новости
МИД Литвы возмутила советская символика на продукции Adidas Дерипаска готов к компромиссу или он лукавит? Сулейман Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80398
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО117
Медведев предложил Дворковичу новую должность152
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1257
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом84
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение