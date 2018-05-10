Гаагский арбитраж присудил украинским компаниям компенсации за потерянный Крым

Арбитраж третейского суда в Гааге , вынес решение по иску ряда украинских компаний против России за потерянный бизнес в Крыму . Об этом говорится в сообщении на сайте палаты, передает ТАСС

Единогласное решение было вынесено 2 мая 2018 года. К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточняется, однако, по данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму $159 млн Украинские компании инициировали данное разбирательство против РФ 19 июня 2015 года. Истцами выступили Everest Estate и еще 17 компаний, а также физическое лицо Александр Дубилет.

Истцы утверждали, что Россия нарушила обязательства, вытекающие из двустороннего соглашения, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.