Прогноз результатов Ростелекома за I кв по МСФО: госконтракты поддержат показатели, — Аналитики Sberbank Investment Research

Во вторник, 15 мая, Ростелеком опубликует результаты за 1К18 по МСФО.

Мы полагаем, что на результаты компании за 1К18 позитивно повлияли госконтракты на подключение больниц к интернету и назначение Ростелекома единственным поставщиком услуг проводной связи государственным органам. По нашим оценкам, в сочетании с хорошими результатами в сегменте облачных сервисов это должно обеспечить годовой рост выручки на 7,7% и рост EBITDA на 4%.

Мы также прогнозируем рост чистой прибыли на 7% на фоне снижения убытков Tele2 . Следует отметить, что мы не располагаем информацией о том, повлиял ли переход на новые стандарты МСФО на финансовые результаты компании.