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Расходы Сбербанка на совокупные резервы в апреле составили 51 млрд рублей на фоне ослабления рубля
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Расходы Сбербанка на совокупные резервы в апреле составили 51 млрд рублей на фоне ослабления рубля 

Rambler News Service 2 часа назад
Расходы Сбербанка на совокупные резервы в январе—апреле 2018 года составили 89,7 млрд руб., из них 51 млрд руб. приходятся на апрель, это связано с ослаблением рубля, следует из сообщения Сбербанка.
«Расходы на совокупные резервы за 4 месяца составили 89,7 млрд руб., из них 51,0 млрд руб. приходятся на апрель, что связано с ослаблением рубля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Сбербанка отметили, что «рост расходов на резервы был компенсирован встречным увеличением доходов от валютной переоценки и торговых операций».
«В целом расходы на резервы за 4 месяца текущего года на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Созданные на 1 мая 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза», — добавили в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что расходы на совокупные резервы Сбербанка в I квартале 2018 года составили 38,8 млрд руб., что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В апреле глава Сбербанка Герман Греф оценил потери банковского сектора от волатильности на рынке, вызванной новыми санкциями США, в 80—100 млрд руб.
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