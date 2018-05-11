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Минфин предлагает уменьшить расходы на пенсии в России в 2018 году
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Минфин предлагает уменьшить расходы на пенсии в России в 2018 году 

RT на русском 13 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в 2018 году.
Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в проекте поправок в бюджет, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, расходы по разделу «Социальная политика» в целом уменьшатся на 52,93 млрд рублей. В том числе предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата сообщила, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года.
В Пенсионном фонде России рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
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