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Уральцы массово избавляются от валютных вкладов
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Уральцы массово избавляются от валютных вкладов 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На 1 апреля сумма накоплений свердловчан в национальной валюте составляла 583 млрд 662 млн рублей, а в иностранной — 78,26 миллиарда. За месяц рублевые накопления уменьшились на 183 миллиона, а валютные — на 542 миллиона. В то же время значительно выросли депозиты юрлиц: они составили 114,8 миллиарда в рублях и 14,6 миллиарда в валюте. Показатели за месяц увеличились на 11,4 миллиарда и 2,3 миллиарда соответственно.
В пресс-службе управления ЦБ отметили, что за год объем вкладов физлиц в Свердловской области все же вырос на 6,4%. Это произошло за счет рублевых накоплений, которые увеличились на 8,7%. Одновременно валютные счета уральцев «похудели» на 8,1%.
Как заявил руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников, причиной такого поведения уральцев стало сокращение инфляции в течение 2017 года. Это «создает возможность для стабильной и предсказуемой доходности» рублевых вкладов, говорит он.
«ФедералПресс» напоминает, что средняя ставка по вкладам физлиц на 1 апреля составляла 5,7% годовых в рублях и 1,4% годовых в долларах.
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