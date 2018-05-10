«Магнит» планирует внедрить анализ спроса на товары с помощью нейросетей

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Крупный ретейлер «Магнит» завершил тестирование нейронной сети для исследования спроса на товары, рост выручки за счет дальнейшего использования технологии искусственного интеллекта может составить до 4 млрд рублей в год. Такую оценку высказали ТАСС аналитики «Магнита».

В 2017 году выручка «Магнита» выросла на 6,37% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 1,14 трлн рублей.

Как отметили в компании, нейросети во время пилота позволили с большой точностью анализировать спрос покупателей и в зависимости от этого корректировать предложение. «Благодаря выводам, сделанным с помощью нейронной сети, мы тщательнее планируем количество привоза товаров и знаем пик покупательской активности. Мы видим, что использование методов machine learning увеличивает точность прогноза на 3-5%. В масштабах такой компании, как „Магнит“, это позволит детальнее узнавать о запросах покупателей и, безусловно, даст большой экономический эффект», — отметил представитель сети.

По подсчетам аналитиков компании использование нейросетей сокращает дефицит продукции в магазинах примерно на 2%, потенциальный рост выручки за счет сокращения дефицита товаров может составить до 4 млрд рублей в год, сокращение суммы списаний может составить до 5%, что составляет около 1 млрд рублей ежегодно.

В компании отметили, что по итогам успешного пилота «Магнит» планирует внедрить анализ всего ассортимента товаров с помощью нейросетей в конце мая.

Об использовании нейронной сети в ретейле

Эксперты применили методы машинного обучения на нескольких товарных категориях. В программу были внесены различные параметры по истории продаж, планируемым промоактивностям, сезонной миграции покупателей, погоде в регионах и другие данные, которые могли бы предсказать объем продаж. В компании пояснили, что в результате тестирования было выявлено, что нейросети позволяют сократить временные затраты на анализ, снизить потери в тех торговых точках, где предложение превышало спрос, и, наоборот, увеличить объемы поставок конкретной продукции, востребованной у покупателей.

В дальнейшем метод машинного обучения предполагается распространить на исследование поведения покупателей при проведении маркетинговых акций, отметил представитель компании.

Ранее стало известно, что ретейлер X5 Retail Group создал отдельное подразделение, которое займется проектами в сфере big data. Представитель компании также отмечал, что смешение каналов офлайн-продаж, онлайна и анализа данных помогает увеличить продажи, выручку, прибыль и другие показатели ретейла.

О «Магните»

Сеть магазинов «Магнит» основана в 1994 году Сергеем Галицким , является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России . По состоянию на 31 марта 2018 года компания управляла 16 тыс. 625 магазинами, включая 12 тыс. 283 магазина формата «у дома», 242 гипермаркета, 210 магазинов «Магнит Семейный» и 3 тыс. 890 магазинов косметики.

"Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ритейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 году «Магнит» показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.