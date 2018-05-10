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«О1 Груп Финанс» не исполнила оферту по выкупу облигаций на 13,9 млрд рублей
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«О1 Груп Финанс» не исполнила оферту по выкупу облигаций на 13,9 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
«О1 Груп Финанс» не исполнила оферту по выкупу облигаций на 13,9 млрд руб. из-за отсутствия на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере, сообщила компания.
В сообщении говорится, что «не исполнено обязательство по приобретению размещенных биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами облигаций в размере— 13,9 млрд руб.»
«Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере», — отметили в «О1 Груп Финанс».
Ранее «О1 Груп Финанс» не исполнила обязательства по выплате четвертого по счету купона биржевых облигаций на 14 млрд руб.
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