Ещё
Цены на нефть возвращаются к максимумам 2014 года, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть возвращаются к максимумам 2014 года, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Российские фондовые индексы откроются легким подъемом вслед за ростом на 0,2-0,7% фьючерсов на мировые фондовые индексы и MSCI развивающиеся рынки. На фоне решения Президента США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести санкции против последнего через 180 дней, цены на нефть приблизились к $78 за баррель, где последний раз были в ноябре 2014 года.
При этом, инвесторы не демонстрируют снижение аппетита к риску. Наоборот, американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду в диапазоне 0,2-1%. Локомотивом движения стал сектор энергетики, рост составил 1,8%. Так, игроки ожидают снижения поставок иранской нефти на мировой рынок, что толкает вверх цены на нефть и потенциально увеличивает будущую законтрактованную выручку нефтяных компаний. К слову, Иран добывает 3,7-3,8 млн б/с и по добыче занимает третье место в ОПЕК. Первое — саудовская Аравия с добычей в 9,9 млн б/с, второе — Ирак 4,43 б/с.
На этом фоне доходность американских 10-летних гособлигаций поднялась на 4 б.п. до 2,98%, и аукционы по размещению новых выпусков облигаций прошли со спросом в 2,5 раза покрывающим предложение. Сегодня состоится аукцион по 30-летним облигациям, что будет показательно для рынка на фоне ожидания увеличения процентной ставки ФРС США в июне на 25 б.п. до 2%. Апрельский аукцион прошел с коэффициентов покрытия в 2,4 раза, в марте было — 2,38. Мы не исключаем, что в связи с этим фактором возможен спрос на долларовую ликвидность.
Прайм: последние новости
Справедливое значение рубля не должно превышать 62 за доллар, - Максим Коровин,старший стратег ВТБ Капитал Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле выросла на 26,6% Российско-канадская Rusoro требует ареста активов Citgo из-за национализации в Венесуэле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1119
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже93
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут660
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение