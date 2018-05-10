Россиян поразил магазин с интерактивными витринами

Салоны «Билайн» станут круче магазинов Apple

Все больше покупок происходит в сети. Многие буквально живут в интернете: общаются, делятся историями и, конечно, приобретают товары, управляют сервисами и получают техническую поддержку. И все же, как показывает практика, перед тем, как купить что-то в сети, большинство сначала заходит в магазин, посмотреть на товар вживую, пообщаться с консультантом, примерить и принять решение. Именно поэтому «Билайн», развивая цифровые каналы технической поддержки и интернет-магазин , особенное внимание уделяет своим салонам. А сегодня, когда oпeрaтopу перешла половина салонов «Eвpосeть», в «Билайне» приняли решение сделать свои салоны самыми выскотехнологичными не только в Poccии, но и, возможно, в мире. И один из таких салонов уже появился в Екaтepинбуpгe.

Салон #Билайн на улице 8 марта один из старейших в Екaтеринбургe. Нередко он становился полигоном для внедрения новых технологий, и сегодня он является настоящим флагманом в масштабах Poccии. На этой площадке внедрены технологии, которые в будущем будут использоваться в новых салонах «Билайн», которые появятся в крупных городах в самых популярных местах. К слову, выбор, где открыть магазин, оператор осуществляет с помощью «больших данных» (BigData), анализируя нагрузку на сеть и количество абонентов в разных частях города. Это помогает открывать салоны там, где они будут доступны в шаговой доступности.

Так что же приготовил «Билайн» посетителям салонов? В первую очередь, это полностью интерактивное пространство. Стены салона стали интерактивными витринами, их не только можно, но и нужно трогать: это настоящие сенсорные экраны. Как только клиент подходит к стенду перед такой стеной и берет в руки смартфон, перед ним мгновенно отображается вся информация об этом гаджете. Можно пригласить консультанта или сразу же заказать смартфон, и он будет ждать вас на кассе. В первые дни после открытия салона можно было наблюдать за удивлением, которое испытывали первые покупатели. Стены-экраны уже не так впечатляют, и довольно давно используются в магазинах Аpplе, а вот сенсорные стены-экраны — это действительно что-то новое. В Рoccии аналогичных салонов сотовой связи попросту нет.

Удивить посетителей салона нового формата смогут не только стены, но и продавцы-консультанты. С недавних пор каждый из них имеет доступ к специальному приложению для планшета, через которое он может узнать всю необходимую для консультации информацию, не бегая куда-то в подсобку, чтобы свериться со шпаргалками. А если клиент является абонентом «Билайн», то и скидку предложит, и тарифный план порекомендует. По секрету, даже если вы не абонент «Билайна», без выгодного предложения вас не оставят.

Как вы думаете, что какой из услуг оказалась одной из самых популярных среди посетителей салонов «Билайн» в прошлом году? Ни за что не догадаетесь. Страховка от укуса клеща. Сегодня в салоне оператора можно застраховать что угодно, хоть жизнь, хоть квартиру. В последнее время набирает популярность погашение кредитов, здесь можно провести платеж всего за 1 рубль. А страховка гаджетов стала самой высокотехнологичной. Для оценки страхуемого смартфона или другого мобильного устройства используется специальный киоск. Гаджет подключается к нему по обычному кабелю и помещается в специальный отсек. Далее производится независимая диагностика устройства, выявляются дефекты, которые уже есть в смартфоне, и делается предложение о страховке. Если в других салонах вам могут отказать, если у вас экран поцарапан, то в «Билайне» это исключено: просто страховка будет учитывать текущее состояние гаджета.

Наконец, одной из главных проблем салонов операторов всегда был ассортимент гаджетов смартфонов , телефонов, планшетов . В результате такие салоны стали заповедниками странных устройств, годами лежащих на прилавках. «Билайн» сделал практически невозможное для операторов — увеличил количество представленных в салоне моделей до ста. И большая часть из них находится на тех самых стендах с сенсорными витринами. Раньше ведь как было? Придешь в салон за консультацией, и в ожидании сотрудника разглядываешь с лупой ценники на древних аппаратах.

Теперь все изменилось. И скоро эти изменения придут в ваш город. Следите за появлением новых салонов «Билайн» и вы первыми прикоснетесь к будущему. В прямом смысле этого слова.