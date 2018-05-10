Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,55% и составил 24 677,80 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,49% и составил 2711,06 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,55% и составил 7380,26 пункта.

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Мировые цены на нефть торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до $77,78 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77%, до $71,69 за баррель.