Дерипаска из-за санкций вернул три самолета

Директор компании Freestream Алиреза Иттихадьех (Alireza Ittihadieh) пояснил, что бизнес-джеты Gulfstream G550 принадлежали банкам Credit Suisse и Raiffeisen, а затем через посредника были отданы в аренду подконтрольным Дерипаске компаниям. По его словам, этими самолетами пользовался лично Дерипаска, а также топ-менеджмент его компаний.

В настоящее время джеты выставлены на продажу по цене 29,95 миллионов долларов США за каждый.

Представитель Credit Suisse отказался комментировать этот случай, отметив лишь, что банк работает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечить санкционный режим. Raiffeisen сослался на закон о банковской тайне, не позволяющий обсуждать дела своих клиентов.

Неподконтрольные правительству США компании могут быть наказаны Вашингтоном, если выяснится, что они заключали значительные сделки с лицом или организацией, находящимися под санкциями. Именно в связи с этим европейские банки опасаются везти дела с Дерипаской или любыми связанными с ним фирмами.