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Красноярску снова нужны деньги
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Красноярску снова нужны деньги 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Объявлены торги на право предоставления Красноярску кредитов на общую сумму в 2 млрд руб. под 9% годовых.
Отметим, что ставка рефинансирования на сегодня — 7,25%. Документы опубликованы на сайте госзакупок. В администрации подчеркивают, что долг муниципалитета от этого не вырастет, а вот расходы на его обслуживание снизятся, поскольку новый кредит имеет меньшую процентную ставку. Размер платы за пользование займом составит 540 млн рублей. Это уже не первая кредитная операция администрации в этом году.
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