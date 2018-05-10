CNCEC подписала договоры с Киншасой на сумму около 2,6 млрд евро 

Пекин,10 мая /Синьхуа/ — Китайская национальная химико-инженерная компания /CNCEC/ заявила в среду, что подписала инженерные контракты со столицей Демократической Республики Конго Киншасой на сумму 2,565 млрд евро /около 3,05 млрд долларов США/.
В рамках подписанных договоров планируется строительство электростанции на основе сжигания твердых отходов, автомагистралей, систем городского рельсового транспорта и больниц, сказано на сайте CNCEC.
Ежегодный объем переработки отходов вышеупомянутой электростанцией составит 750 тыс. тонн, а ежегодная выработка электроэнергии — 320 млн кВт-ч.
Также сообщается, что компания обеспечит качество и эффективность данных проектов. -0-