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CNCEC подписала договоры с Киншасой на сумму около 2,6 млрд евро
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CNCEC подписала договоры с Киншасой на сумму около 2,6 млрд евро 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин,10 мая /Синьхуа/ — Китайская национальная химико-инженерная компания /CNCEC/ заявила в среду, что подписала инженерные контракты со столицей Демократической Республики Конго Киншасой на сумму 2,565 млрд евро /около 3,05 млрд долларов США/.
В рамках подписанных договоров планируется строительство электростанции на основе сжигания твердых отходов, автомагистралей, систем городского рельсового транспорта и больниц, сказано на сайте CNCEC.
Ежегодный объем переработки отходов вышеупомянутой электростанцией составит 750 тыс. тонн, а ежегодная выработка электроэнергии — 320 млн кВт-ч.
Также сообщается, что компания обеспечит качество и эффективность данных проектов. -0-
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