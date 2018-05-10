CNCEC подписала договоры с Киншасой на сумму около 2,6 млрд евро

В рамках подписанных договоров планируется строительство электростанции на основе сжигания твердых отходов, автомагистралей, систем городского рельсового транспорта и больниц, сказано на сайте CNCEC.

Ежегодный объем переработки отходов вышеупомянутой электростанцией составит 750 тыс. тонн, а ежегодная выработка электроэнергии — 320 млн кВт-ч.

Также сообщается, что компания обеспечит качество и эффективность данных проектов. -0-