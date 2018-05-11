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Сайт vtb.ru нарастил продажи кредитных продуктов на 30%
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Сайт vtb.ru нарастил продажи кредитных продуктов на 30% 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Наибольший объем кредитов, оформленных на сайте банка, пришелся на сегмент кредитов наличными (свыше 13 млрд рублей) и ипотеки (12,5 млрд рублей). Объем выданных автокредитов превысил 1 млрд рублей. Кроме того, клиенты заказали на vtb.ru более 16 тысяч кредитных карт.
В течение первого квартала также возрос трафик посещений. За первые три месяца работы нового сайта ВТБ его посетили более 10 млн человек. 52% клиентов заходят на сайт со стационарных компьютеров, 48% — с мобильных устройств. Самыми популярными разделами стали карты (87% от количества всех посетителей), вклады и счета (64%), ипотека (62%) и кредиты наличными (54%).
«Показатели продаж на новом сайте ВТБ демонстрируют уверенный рост с начала года. Мы будем и дальше инвестировать в развитие его платформы. К концу 2018 г. для каждого посетителя vtb.ru планируется сформировать персонифицированный контент в зависимости от клиентских предпочтений, геолокации и предыдущих действий на сайте. Благодаря этому пользователи смогут еще быстрее находить нужную информацию и оформлять интересующие их продукты», — отметил Иван Пятков, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
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