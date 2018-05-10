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Банк ВТБ предоставил более 4 млрд рублей среднему бизнесу Алтайского края
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Банк ВТБ предоставил более 4 млрд рублей среднему бизнесу Алтайского края 

АиФ — Алтай 1 час назад
С начала года банк ВТБ предоставил более 4 млрд рублей компаниям сегмента среднего регионального бизнеса — предприятиям с годовой выручкой в диапазоне от 300 млн до 10 млрд рублей. Объем выдач в этом сегменте вырос на 75% по сравнению с показателем годом ранее.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Сергей Сопов прокомментировал: «Уверенный рост основных показателей деятельности дирекции банка стал закономерным результатом сплоченной работы нашей команды, а также высокого уровня сервиса предоставляемых услуг в рамках обновленной модели продаж. Мы активно работали по привлечению новых клиентов на обслуживание. Так, с начала года было открыто более 160 новых расчетных счетов, из них более половины — в пользу клиентов малого бизнеса. Мы планируем дальнейшее усиление работы и укрепление наших позиций в сегменте малого и среднего бизнеса Алтайского края».
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