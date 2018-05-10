Профицит платежного баланса Японии достиг наивысшей отметки за последние 10 лет

ТОКИО, 10 мая. / ТАСС /. Профицит платежного баланса Японии в 2017 финансовом году (закончился 31 марта 2018 года) достиг самой высокой отметки за последние 10 лет, превысив 21,74 трлн иен ($198 млрд). Об этом сообщило в четверг в Токио министерство финансов.

Активное сальдо платежного баланса, который фиксирует доходы и потери от торговли, инвестиций и других операций с зарубежными странами, увеличилось на 3,4% по сравнению с предыдущим финансовым годом. В сообщении министерства отмечается, что рост профицита во многом был достигнут за счет увеличения поступлений японских компаний от капиталовложений за рубежом.

В то же время активное сальдо торгового баланса Японии сократилось почти на 21%. Это произошло за счет роста расходов на закупку заметно подорожавших в последнее время нефти и природного газа.

В результате японский импорт в 2017 году увеличился на 13,4% до 73,7 трлн иен (более $676 млрд). Экспорт подрос на 10,6% до 78,3 трлн (более $718 млрд). Он увеличился преимущественно за счет расширения поставок автомобилей и промышленного оборудования в страны Азии с высокими темпами экономического роста.