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Судебные приставы взыскали с оренбуржцев 130 млн рублей долгов по кредитам
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Судебные приставы взыскали с оренбуржцев 130 млн рублей долгов по кредитам 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
За 2018 год судебные приставы взыскали с оренбуржцев более 130 млн рублей в счет задолженности по кредитам. В УФССП по Оренбургской области отмечают, что это 56% общей задолженности населения перед государством.
Так, судебные приставы Центрального района взыскали с одного оренбуржца долг почти на 500 тыс. рублей. Такая сумма накопилась вследствие неуплаты по кредитам, взятым в нескольких банках сразу. Должник уверял судебные приставы, что не имеет возможности платить. Однако в результате проверки выяснилось, что у мужчины есть два действующих расчетных счета с денежными средствами, достаточными для погашения долга. Ему направили постановление о списании задолженности с выявленных счетов. Должник погасил сумму в полном объеме/
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