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Китайский производитель майнинг-оборудования планирует IPO в Гонконге на $1 млрд
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Китайский производитель майнинг-оборудования планирует IPO в Гонконге на $1 млрд 

ТАСС 1 час назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 мая. /ТАСС/. Второй по величине в Китае производитель оборудования для майнинга биткоинов Canaan Creative планирует листинг на Гонконгской фондовой бирже. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компания намерена привлечь до $1 млрд, сообщила в четверг газета South China Morning Post.
Это будет первым случаем выхода производителя майнинга криптовалюты на эту торговую площадку. Ранее Canaan рассматривала возможность проведения IPO в том числе в США, но в итоге выбрала Гонконг, уточняет издание.
Компания была основана в 2013 году в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян. Ранее она уже искала возможности для листинга на фондовом рынке, в том числе в материковом Китае, но эти попытки не увенчались успехом и были отложены.
В прошлом году в КНР были приняты регулирующие меры с целью запрета в пределах своей юрисдикции ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов), а также торговых операций с криптовалютами.
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