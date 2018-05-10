Китайский производитель майнинг-оборудования планирует IPO в Гонконге на $1 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 мая. / ТАСС /. Второй по величине в Китае производитель оборудования для майнинга биткоинов Canaan Creative планирует листинг на Гонконгской фондовой бирже. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компания намерена привлечь до $1 млрд, сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Это будет первым случаем выхода производителя майнинга криптовалюты на эту торговую площадку. Ранее Canaan рассматривала возможность проведения IPO в том числе в США , но в итоге выбрала Гонконг, уточняет издание.

Компания была основана в 2013 году в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян. Ранее она уже искала возможности для листинга на фондовом рынке, в том числе в материковом Китае, но эти попытки не увенчались успехом и были отложены.

В прошлом году в КНР были приняты регулирующие меры с целью запрета в пределах своей юрисдикции ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов), а также торговых операций с криптовалютами.