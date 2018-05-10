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«Ашан» подорожает
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«Ашан» подорожает 

Рамблер 1 час назад
Гипермаркеты «Ашан» начнут продавать более дорогие товары, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Ашан ритейл Россия».
По словам Франсуа Реми, компания сменит коммерческую модель, которая сейчас подразумевает торговлю главным образом дешевыми товарами, которые в «Ашане» называют «товарами первой трети ассортимента».
Вскоре «Ашан» расширит предложение из второй и третьей третей, то есть из среднего и премиум-сегмента товаров.
«Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение», — подчеркнул он.
При этом, отметил Реми, даже после расширения ассортимента за счет более дорогого «Ашан» намерен остаться дискаунтером — торговыми точками с товарами по ценам ниже средних по рынку. Добиться этого компания сможет установлением более низких цен на премиальные товары, чем у конкурентов.
Раскрыл Франсуа Реми и причину изменений — это увеличение продаж, так как в 2017 году они несколько снизились.
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