В 2018 году расходы ПФР на выплату пенсий увеличатся на 99 млрд рублей

В 2018 году расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд руб., сообщили в ПФР, ссылаясь на поправки бюджета организации.

«Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд руб. и составят 7,35 трлн руб. При этом поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд руб.», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году бюджет ПФР учитывает все меры по повышению пенсий и социальных выплат, включая индексацию страховых пенсий на 3,7% (выше инфляции), пенсий по государственному обеспечению — на 2,9%, ежемесячной денежной выплаты — на 2,5%.