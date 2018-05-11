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В 2018 году расходы ПФР на выплату пенсий увеличатся на 99 млрд рублей
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В 2018 году расходы ПФР на выплату пенсий увеличатся на 99 млрд рублей 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: planet-today.ru
В 2018 году расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд руб., сообщили в ПФР, ссылаясь на поправки бюджета организации.
«Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд руб. и составят 7,35 трлн руб. При этом поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд руб.», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году бюджет ПФР учитывает все меры по повышению пенсий и социальных выплат, включая индексацию страховых пенсий на 3,7% (выше инфляции), пенсий по государственному обеспечению — на 2,9%, ежемесячной денежной выплаты — на 2,5%.
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