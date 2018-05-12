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Минфин объяснил сокращение бюджетных расходов на пенсии
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Минфин объяснил сокращение бюджетных расходов на пенсии 

Москва24 12 мая 2018
Фото: Москва24
Сокращение бюджетных расходов на пенсии в 2018 году связано с увеличением сбора страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) . Об этом сообщили в Министерстве финансов России.
Как отметили в ведомстве, благодаря большему поступлению страховых взносов в 2017 году на счетах Пенсионного фонда сформировались остатки, которые направили на выплату пенсий в текущем финансовом году, передает РИА Новости. За счет этого был снижен бюджетный трансферт, предназначенный для сбалансирования Пенсионного фонда.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение.
В целом расходы по разделу «Социальная политика» уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей. Из них 51,5 миллиарда снимут с пенсионного обеспечения. Социальное обеспечение Минфин предлагает урезать на 5,9 миллиарда рублей. В частности, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.
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