Цены производителей в Китае ускорили рост в апреле

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Рост цен производителей в Китае в апреле ускорился впервые за семь месяцев, чему способствовало повышение цен на сырьевые товары. В то же время рост потребительских цен замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку цены на продукты питания росли медленнее, пишет Reuters

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

Цены производителей в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,5%. В марте был зафиксирован минимальный за 17 месяцев подъем показателя на 3,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в апреле опустились на 0,2%.

Ускорение роста цен производителей может способствовать росту прибыли промпредприятий. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте рост прибыли промпредприятий Китая был минимальным более чем за год.

Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 1,8% в годовом выражении, немного меньше прогноза, после повышения на 2,1% в марте.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в апреле снизились на 0,2%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле составил 2%, не изменившись по сравнению с мартовским показателем.