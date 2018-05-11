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В 2018 году более 50% автомобилей в Алтайском крае было куплено в кредит
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В 2018 году более 50% автомобилей в Алтайском крае было куплено в кредит 

АиФ — Алтай 20 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Доля автомобилей, купленных в 2018 году в Алтайском крае в кредит, составила 53,6% (или 953 автомобиля) от общих продаж.
Всего же было продано в первом квартале текущего года 1779 автомобилей. Этот показатель выше прошлогоднего за аналогичный квартал, что делает Алтай одним из лидеров среди других сибирских регионов.
Исследование провело аналитическое агентство «Автостат» и НБКИ на основе информации, полученной от 4100 кредиторов. Согласно данным, россияне в текущем году стали больше брать кредитов в банках на покупку авто. С начала года было куплено в кредит 164,3 тыс. легковых автомобилей, что составляет 50,3% от общего объема автопродаж. По словам экспертов, рост кредитных автомобилей обусловлен реализацией программы льготного автокредитования.
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