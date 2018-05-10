Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,808 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,59%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,695 долл. и сопротивление — на 2,820 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,44% и торгуется на отметке 92,54 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне вырос на 0,42%, достигнув отметки 71,44 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне снизился на 9,97%, дойдя до уровня 2,0000 долл. за галлон.