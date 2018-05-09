Кувейт пообещал работать над последствиями возможного дефицита на рынке нефти

МОСКВА , 9 мая /ПРАЙМ/. Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди заявил, что его государство в сотрудничестве со странами соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ будет работать над минимизацией последствий любого возможного дефицита на рынке нефти.

В своем заявлении, опубликованном кувейтским информационным агентством KUNA, он также в очередной раз подтвердил поддержку Кувейтом стран венской сделки, усилия которых направлены на стабилизацию ситуации на мировом нефтяном рынке.

"Кувейт в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями из ОПЕК и не из этой организации будет работать над минимизацией последствий любого возможного дефицита на рынке нефти…" — цитирует слова ар-Рашиди агентство KUNA.

Во вторник с подобным заявлением также выступила Саудовская Аравия . Королевство пообещало работать со странами ОПЕК и другими, не входящими в эту организацию государствами, над смягчением последствий возможного дефицита нефти после решения США выйти из ядерной сделки с Ираном

Франция, Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.