Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,59%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, финансов и текстильной и кожевенной промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 поднялся на 1,59%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD), которые подорожали на 0,310 п. (7,26%), закрывшись на отметке в 4,580. Котировки Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (IS:ZOREN) выросли на 0,110 п. (7,10%), завершив торги на уровне 1,660. Бумаги Erbosan Erciyas Boru Sanayi Ve Ticaret AS (IS:ERBOS) выросли в цене на 4,65 п. (6,52%), закрывшись на отметке 75,95.

Лидерами падения стали акции Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS (IS:ALCTL), цена которых упала на 0,140 п. (2,50%), завершив сессию на отметке 5,450. Акции Aygaz AS (IS:AYGAZ) поднялись на 0,25 п. (2,08%), закрывшись на уровне 11,79, а Aksa Akrilik Kimya Sanayi AS (IS:AKSA) снизились в цене на 0,23 п. (1,92%) и завершили торги на отметке 11,73.

На фондовой бирже Стамбула количество подорожавших бумаг (234) превысило количество закрывшихся в минусе (130), а котировки 41 акций практически не изменились.

Котировки акций Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD) выросли до исторического максимума, подорожав на 7,26%, 0,310 п., и завершили торги на отметке 4,580. Котировки акций Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS (IS:ALCTL) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,50%, 0,140 п., и завершили торги на отметке 5,450. Котировки акций Aygaz AS (IS:AYGAZ) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,08%, 0,25 п., и завершили торги на отметке 11,79.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,49%, или 6,40, достигнув отметки $1.319,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,07%, или 0,05, до $71,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,12%, или 0,09, до отметки $77,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY снизилась на 0,90% до 4,2511, а котировки EUR/TRY упали на 0,47%, достигнув отметки 5,0641.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 92,69.