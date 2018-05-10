ZTE приостановила основные операции из-за санкций

Китайская ZTE сообщила о приостановке основных операций спустя менее чем месяц после введения властями США санкций в отношении компании. В апреле США ввели семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний.

В сообщении ZTE отмечается, что ее "основная операционная деятельность остановлена". Тем не менее компания "сохраняет достаточный объем денежных средств и четко привержена выполнению коммерческих обязательств".

Масштаб приостановленных операций четко оценить сложно, сообщает The Wall Street Journal . ZTE задействована в различных сферах бизнеса, включая выпуск потребительской электроники и телекоммуникационного оборудования, а также сегмент облачных технологий.

ZTE заявляла, что санкции американских властей не только поставят под серьезную угрозу выживание компании, но и нанесут ущерб интересам ее партнеров, включая крупное число американских фирм. Ранее ZTE обратилась в Министерство торговли США с просьбой приостановить действие запрета американским компаниям продавать комплектующие китайскому бренду.

К прошению поданы дополнительные документы, подтверждающие, что ZTE выполняла условия торгового эмбарго, введенного в отношении Ирана КНДР . Обращение было передано в ходе переговоров по торгово-экономическим вопросам, прошедших в Пекине на этой неделе между высокопоставленными должностными лицами обеих стран.

Вашингтон ввел санкции в прошлом месяце, запретив местным компаниям продавать ZTE комплектующие для смартфонов, телекоммуникационного оборудования и других устройств, которые производит китайская компания. Минторг США объяснил введение санкций в отношении ZTE тем, что компания, которая в январе текущего года была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, так как они не были уполномочены публично рассказывать о переговорах, заявили, что китайские переговорщики обратились к американской стороне с просьбой выслушать обращение ZTE, принять во внимание усилия компании по приведению в соответствие с требованиями США, и внести поправки в запрет.

Несмотря на то что законодательство США не предусматривает возможность апелляционного обжалования решения ведомства, министерство торговли согласилось рассмотреть заявление ZTE "на неофициальной основе". Кроме того, пришло сообщение, что компания получила разрешение на покупку чипсетов от MediaTek.

Запрет на торговлю с ZTE распространяется и на все компании, что используют ту или иную интеллектуальную собственность из США, например тому же чипмейкеру MediaTek. Несанкционированная поставка чипов ZTE могла бы привести к тому, что на чипмейкера были бы наложены санкции.