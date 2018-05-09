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Чистая прибыль публичных компаний обрабатывающей промышленности Тайваня выросла на 13,4 процента в 2017 году
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Чистая прибыль публичных компаний обрабатывающей промышленности Тайваня выросла на 13,4 процента в 2017 году 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Тайбэй, 9 мая /Синьхуа/ — Чистая прибыль публичных компаний обрабатывающей промышленности на Тайване в 2017 году выросла на 13,4 процента по сравнению с 2016 годом, сообщили экономические власти острова во вторник.
Их чистая прибыль достигла 1,5 трлн новых тайваньских долларов /порядка 50,8 млрд долл. США/, а норма прибыли после налогообложения составила 9,1 процента.
Статистика охватывает все компании, чьи акции котируются на Тайваньской фондовой бирже и на вторичном рынке ценных бумаг острова.
В частности, чистая прибыль компаний по выпуску элементов электроники составила 652 млрд новых тайваньских долларов.
Инвестиции в исследования и разработки обрабатывающих секторов промышленности на острове в 2017 году составили 416,5 млрд новых тайваньских долларов, увеличившись на 5,3 процента. -0-
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