В апреле отмечен стабильный рост на китайском рынке товаров массового потребления

Пекин, 9 мая / Синьхуа / — Объем китайского рынка товаров массового потребления неуклонно рос в апреле с.г. со стабильным расширением поставок и продаж.

Согласно информации Китайской федерации по логистике и закупкам, индекс товаров массового потребления /CBMI/ — показатель роста внутреннего рынка товаров массового потребления — составил в апреле 104,8 проц., что на 1,7 проц. выше, чем в марте.

Рост индекса CBMI второй месяц подряд указывает на улучшение бизнес-среды в данном секторе.

По сравнению с мартом выросли субиндексы поставок и продаж товаров массового потребления. -0-