Ещё
В апреле отмечен стабильный рост на китайском рынке товаров массового потребления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В апреле отмечен стабильный рост на китайском рынке товаров массового потребления 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Объем китайского рынка товаров массового потребления неуклонно рос в апреле с.г. со стабильным расширением поставок и продаж.
Согласно информации Китайской федерации по логистике и закупкам, индекс товаров массового потребления /CBMI/ — показатель роста внутреннего рынка товаров массового потребления — составил в апреле 104,8 проц., что на 1,7 проц. выше, чем в марте.
Рост индекса CBMI второй месяц подряд указывает на улучшение бизнес-среды в данном секторе.
По сравнению с мартом выросли субиндексы поставок и продаж товаров массового потребления. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Россияне стали чаще брать кредиты Валютные резервы Сянгана незначительно сократились в апреле Чистая прибыль Алибаба выросла на 47 процентов по итогам 2018 финансового года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»37
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде399
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану241
Путин спас ветерана на параде Победы540
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»72
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение