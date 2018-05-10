«Нафтогаз» прокомментировал решение по делу украинских компаний против России

«Нафтогаз» Украины прокомментировал решение по делу украинских компаний против России в арбитраже, созданном при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма », — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.

«23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела в соответствии со статьей 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, что касается вопросов ответственности и убытков», — приводит УНИАН пресс-релиз суда.

Отмечается, что речь идёт о выплате $159 млн В декабре сообщалось, что Генпрокуратура Украины направила информационные письма о присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в Крыму в Международный уголовный суд (МУС).

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.