Ещё
«Нафтогаз» прокомментировал решение по делу украинских компаний против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» прокомментировал решение по делу украинских компаний против России 

RT на русском 55 минут назад
Фото: RT на русском
«Нафтогаз» Украины прокомментировал решение по делу украинских компаний против России в арбитраже, созданном при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге.
«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.
«23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела в соответствии со статьей 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, что касается вопросов ответственности и убытков», — приводит УНИАН пресс-релиз суда.
Отмечается, что речь идёт о выплате $159 млн  В декабре сообщалось, что Генпрокуратура Украины направила информационные письма о присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в Крыму в Международный уголовный суд (МУС).
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
В МИД Литвы возмутились советской символикой на продукции Adidas СМИ узнали о намерении Дерипаски сохранить контроль над РУСАЛом Экс-владелец «Анжи» Керимов госпитализирован
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80398
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО117
Медведев предложил Дворковичу новую должность152
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1257
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом84
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение