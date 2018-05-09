Китай запустит в мае первую ракету-носитель, разработанную частной компанией

Чунцин , 9 мая / Синьхуа / — Китай запустит первую коммерческую ракету-носитель, разработанную частной компанией, в середине текущего месяца. Об этом сообщили в компании-разработчике.

Идут последние приготовления к пуску, сообщил главный исполнительный директор базирующейся в Чунцине /Юго-Западный Китай/ космической научно-технологической компании One Space Шу Чан. Он рассказал, что на базе в Северо-Западном Китае готовят к запуску ракету OS-X.

One Space была создана в августе 2015 года в качестве первой китайской частной компании, специализирующейся в области ракет-носителей. На данный момент компании удалось разработать две серии ракет — OS-X и OS-M. -0-