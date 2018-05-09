Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ 

Наименование
Покупка, руб.
Продажа, руб.
Цена посл. сделки, руб.
Макс цена, руб Мин цена, руб.
Объем, руб.
08.05.2018 18:49:22 145.480 145.480 143.160 2642252832
08.05.2018 18:47:55 393.050 394.550 385.800 2266269703
08.05.2018 18:45:25 2.579 2.579 2.543 19079422
08.05.2018 18:49:51 4180.000 4180.000 4086.500 2872808345
Сургнфгз
08.05.2018 18:45:22 29.580 29.580 29.205 376814165
Сургнфгз п 08.05.2018 18:49:16 31.360 31.470 31.195 398646201
ГМКННик
08.05.2018 18:48:13 11094.000 11154.000 10873.000 2483398647
08.05.2018 18:48:18 3940.000 3960.000 3890.000 172040056
08.05.2018 18:49:28 226.700 228.480 224.500 12674910860
Сбербанк п 08.05.2018 18:46:28 193.250 195.500 193.000 870748457
08.05.2018 18:49:31 0.053 0.053 0.051 1071211133
08.05.2018 18:48:48 0.750 0.750 0.737 263381358
08.05.2018 18:48:37 0.176 0.177 0.175 95540233
08.05.2018 18:49:54 65.020 65.890 65.020 160943516
08.05.2018 18:45:16 13.150 13.400 13.050 2082535