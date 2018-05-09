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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ 

Прайм 22 минуты назад
Наименование
Покупка, руб.
Продажа, руб.
Цена посл. сделки, руб.
Макс цена, руб  Мин цена, руб.
Объем, руб.
Газпром
08.05.2018 18:49:22  145.480  145.480  143.160  2642252832
Роснефть
08.05.2018 18:47:55  393.050  394.550  385.800  2266269703
Мосэнерго
08.05.2018 18:45:25  2.579  2.579  2.543  19079422
Лукойл
08.05.2018 18:49:51  4180.000  4180.000  4086.500  2872808345
Сургнфгз
08.05.2018 18:45:22  29.580  29.580  29.205  376814165
Сургнфгз п  08.05.2018 18:49:16  31.360  31.470  31.195  398646201
ГМКННик
08.05.2018 18:48:13  11094.000  11154.000  10873.000  2483398647
Полюс Золото
08.05.2018 18:48:18  3940.000  3960.000  3890.000  172040056
Сбербанк
08.05.2018 18:49:28  226.700  228.480  224.500  12674910860
Сбербанк п  08.05.2018 18:46:28  193.250  195.500  193.000  870748457
08.05.2018 18:49:31  0.053  0.053  0.051  1071211133
Русгидро
08.05.2018 18:48:48  0.750  0.750  0.737  263381358
ФСК ЕЭС
08.05.2018 18:48:37  0.176  0.177  0.175  95540233
Ростелеком
08.05.2018 18:49:54  65.020  65.890  65.020  160943516
АвтоВАЗ
08.05.2018 18:45:16  13.150  13.400  13.050  2082535
Прайм: последние новости
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,5%, до 433,8 млн баррелей – Минэнерго Биткоин торгуется чуть выше $9 тыс, продолжая дешеветь Нацбанк: Польша снизила поставки нефти из РФ в 2017 г за счет более дорогого сырья из других стран
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