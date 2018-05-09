Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2018 

Наименование
Покупка, долл.
Продажа, долл.
Цена посл. сделки, долл.
Объем, тыс. руб.
143.790 144.250 143.660 1.152 Роснефть
389.550 392.250 390.000 28.711 Мосэнерго
25585.000 2565.000 2555.000 2.001 Лукойл
4150.000 4152.500 4180.000 2872808.345 Сургнфгз
29.390 29.400 29.580 376814.165 Сургнфгз п 31.310 31655.000 31655.000 0.158 ГМКННик
10992.000 11018.000 11094.000 2483398.647 Полюс Золото
3905.000 3919.000 3940.000 172040.056 Сбербанк
225.870 226.700 226.030 2.477 Сбербанк п 193.390 194.410 193.690 39.091 0.052 0.053 0.053 0.944