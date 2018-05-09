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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2018
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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2018 

Прайм 48 минут назад
Наименование
Покупка, долл.
Продажа, долл.
Цена посл. сделки, долл.
Объем, тыс. руб.
Газпром
143.790  144.250  143.660  1.152  Роснефть
389.550  392.250  390.000  28.711  Мосэнерго
25585.000  2565.000  2555.000  2.001  Лукойл
4150.000  4152.500  4180.000  2872808.345  Сургнфгз
29.390  29.400  29.580  376814.165  Сургнфгз п  31.310  31655.000  31655.000  0.158  ГМКННик
10992.000  11018.000  11094.000  2483398.647  Полюс Золото
3905.000  3919.000  3940.000  172040.056  Сбербанк
225.870  226.700  226.030  2.477  Сбербанк п  193.390  194.410  193.690  39.091  0.052  0.053  0.053  0.944
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