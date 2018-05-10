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Цены на золото выросли до максимума за две недели на фоне снижения курса доллара
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Цены на золото выросли до максимума за две недели на фоне снижения курса доллара 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Reuters
Investing.com — В четверг цены на золото повысились до максимума за две недели после того, как доллар США отступил от пика за четыре с половиной месяца. Отчет о замедлении инфляции в США указал на то, что ФРС сохранит в силе свои планы по постепенному повышению процентной ставки в этом году.
К 16:26 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на $9,20 или около 0,69% до $1322,00 за тройскую унцию — наибольшего значения с 25 апреля.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,52% до 92,47, отступив от максимума за четыре с половиной месяца 93,26, который был зафиксирован в среду.
Снижение курса доллара приводит к росту спроса на золото и других торгуемых в долларе сырьевых активов, делая их более доступными для держателей других валют.
Курс доллара перешел к снижению после того, как в отчете Министерства торговли США было сказано, что в апреле инфляция в США в годовом исчислении выросла на 2,5% в соответствии с прогнозами, однако рост инфляции на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем оказался ниже прогнозов.
В апреле базовая инфляция выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем
Эти данные дали основание ФРС придерживаться принятого плана относительно еще двух повышений процентной ставки в этом году. Прогнозы о более агрессивном ужесточении монетарной политики пока не оправдываются.
Другой отчет показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США на прошлой неделе осталось без изменений на позиции 211 тыс. Это значение близко к минимуму за 48 лет и указывает на хорошую ситуацию на рынке труда США.
Курс доллара ранее повышался из-за роста доходности государственных облигаций США и вероятного ускорения темпа повышения процентной ставки ФРС.
Прогнозы о повышении процентной ставки делают доллар более привлекательным для ищущих прибыль инвесторов.
Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 1,25% до $16,74 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину выросли на 0,85% до $924,40.
Фьючерсы на медь подорожали на 1,72% до $3,111 за фунт.
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