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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов 

Investing.com Россия 51 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в четверг.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.321,10 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,62%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.304,40 долл. и сопротивление — на 1.323,00 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,44% и торгуется на отметке 92,54 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 1,31%, достигнув отметки 16,755 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 1,75%, дойдя до уровня 3,111 долл. за фунт.
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