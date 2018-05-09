Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.310,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,23%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.308,50 долл. и сопротивление — на 1.316,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,13% и торгуется на отметке 93,06 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,04%, достигнув отметки 16,465 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 0,36%, дойдя до уровня 3,058 долл. за фунт.