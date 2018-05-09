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Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 59 базисных пунктов
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 59 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 9 мая центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3733 юаня за доллар, понизившись на 59 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3674 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,5601 юаня за евро, 5,8423 юаня за 100 иен, 0,81192 юаня за сянганский доллар, 8,6349 юаня за фунт стерлингов, 9,9275 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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