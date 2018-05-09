Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 59 базисных пунктов

Пекин, 9 мая / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 9 мая центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3733 юаня за доллар, понизившись на 59 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3674 юаня за доллар.