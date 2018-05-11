Объемы кредитования в Китае превысили прогноз 

Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте в апреле составил 1,18 трлн юаней ($186,37 млрд), превысив прогноз и показатель предыдущего месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая.
Фото: EPA/MARK
Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что объем нового банковского кредитования составит 1,1 трлн юаней по сравнению с 1,12 трлн юаней в марте.
В январе-апреле банки Китая выдали кредиты на 6,04 трлн юаней, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Последние данные показывают, что спрос компаний и населения на кредиты в апреле оставался относительно стабильным, что служит хорошим сигналом для сохранения устойчивости второй по величине экономики в мире.
Объем кредитования компаний в апреле увеличился до 572,6 млрд юаней с 565,3 млрд юаней месяцем ранее.
Кредиты домохозяйствам, в основном ипотечные, сократились до 528,4 млрд юаней в апреле с 580 млрд юаней в марте.
Кредиты домохозяйствам в прошлом месяце составили 44,8% от общего объема новых кредитов. В марте их доля составляла 52%.
Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в апреле вырос на 8,3% в годовом выражении. Экономисты ожидали увеличения показателя на 8,5% после роста на 8,2% в марте.
В целом объем выданных кредитов в юанях вырос на 12,7% в годовом выражении, в соответствии с прогнозом, после увеличения на 12,8% в марте.
Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций) в Китае в апреле составил 1,56 трлн юаней по сравнению с 1,33 трлн юаней месяцем ранее.
Власти Китая стремятся поддерживать устойчивый экономический рост, сдерживая при этом долговые риски.
Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 году китайские банки выдали рекордный объем новых кредитов — 13,53 трлн юаней. Это на 7% больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.
Усилия Китая по снижению уровня долга активизировались после XIX съезда Коммунистической партии, прошедшего в конце октября. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии съезда партии, что меры Пекина по ограничению высоких уровней долга продолжатся как часть структурных реформ на стороне предложения.
Однако, как отмечает Reuters, некоторые аналитики считают, что новые меры по снижению уровня задолженности могут быть приостановлены. Регуляторы, возможно, предпочтут подождать, чтобы оценить влияние торгового конфликта с США на экономику Китая.