Объемы кредитования в Китае превысили прогноз

Москва , 11 мая — «Вести. Экономика». Объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте в апреле составил 1,18 трлн юаней ($186,37 млрд), превысив прогноз и показатель предыдущего месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая.

Фото: EPA/MARK

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что объем нового банковского кредитования составит 1,1 трлн юаней по сравнению с 1,12 трлн юаней в марте.

В январе-апреле банки Китая выдали кредиты на 6,04 трлн юаней, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Последние данные показывают, что спрос компаний и населения на кредиты в апреле оставался относительно стабильным, что служит хорошим сигналом для сохранения устойчивости второй по величине экономики в мире.

Объем кредитования компаний в апреле увеличился до 572,6 млрд юаней с 565,3 млрд юаней месяцем ранее.

Кредиты домохозяйствам, в основном ипотечные, сократились до 528,4 млрд юаней в апреле с 580 млрд юаней в марте.

Кредиты домохозяйствам в прошлом месяце составили 44,8% от общего объема новых кредитов. В марте их доля составляла 52%.

Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в апреле вырос на 8,3% в годовом выражении. Экономисты ожидали увеличения показателя на 8,5% после роста на 8,2% в марте.

В целом объем выданных кредитов в юанях вырос на 12,7% в годовом выражении, в соответствии с прогнозом, после увеличения на 12,8% в марте.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций) в Китае в апреле составил 1,56 трлн юаней по сравнению с 1,33 трлн юаней месяцем ранее.

Власти Китая стремятся поддерживать устойчивый экономический рост, сдерживая при этом долговые риски.

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 году китайские банки выдали рекордный объем новых кредитов — 13,53 трлн юаней. Это на 7% больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.

Усилия Китая по снижению уровня долга активизировались после XIX съезда Коммунистической партии , прошедшего в конце октября. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии съезда партии, что меры Пекина по ограничению высоких уровней долга продолжатся как часть структурных реформ на стороне предложения.